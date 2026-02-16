Brasil: un muerto y una herida grave tras caer en zanja una camioneta con chapa paraguaya

El accidente involucró a una camioneta Chevrolet modelo S10, con chapa paraguaya WCFJ 741, que circulaba en dirección a la ciudad de Perobal.

Según testigos, en una curva un automóvil Chevrolet Corsa que intentó ingresar a una propiedad le cerró el paso. Para evitar la colisión, el conductor de la S10 realizó una maniobra brusca, perdió el control del vehículo y terminó cayendo en una zanja.

Un joven de 24 años que presenció el accidente contó que, tras el impacto, el motor del vehículo comenzó a incendiarse y el fuego se propagó hacia la cabina. Ante esta situación, rompió una de las ventanillas, tomó un extintor y logró controlar las llamas, por lo que evitó que el fuego alcanzara a los ocupantes.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio del accidente, pero al llegar constató que el conductor ya estaba muerto. En tanto, la acompañante fue reanimada en el lugar y luego la trasladaron en estado crítico a un hospital de Umuarama.

Hasta el momento, los intervinientes no revelaron la identidad de las víctimas, aunque de manera preliminar se maneja que serían de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.