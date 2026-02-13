Vuelco de minibús paraguayo en Brasil: empresa lanza comunicado sobre los heridos

Viajes y turismo Arles Tour es la firma encargada del minbus que volcó ayer por la noche en Irati, Brasil. Según datos preliminares, una veintena de paraguayos se encontraba a bordo al momento del percance.

La empresa emitió un comunicado sobre lo ocurrido e informó que los pasajeros afectados fueron derivados a los centros asistenciales de la región para la asistencia. Según datos iniciales, hay alrededor de cinco heridos de gravedad.

Hasta el momento, aún no se confirma la identidad de la persona fallecida, una mujer de 60 años.

Retorno al país

Sobre los pasajeros que se salvaron, la agencia de transporte turístico informó que aquellos que no presentan gravedad serán trasladados a territorio paraguayo a través de una unidad de transporte colega en las próximas horas.

“Nos encontramos colaborando plenamente con las autoridades locales y consulares para el esclarecimiento de los hechos. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra total solidaridad con los afectados y sus familias en este difícil momento”, indicaron desde Arles Tour.

Desde la redacción de ABC, intentamos contactar con la firma para obtener más información, pero aún no obtuvimos retorno a los mensajes y llamadas.

