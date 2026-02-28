Calor intenso marcará el fin de semana en Ciudad del Este

Para este sábado, la Dirección de Meteorología anuncia un ambiente cálido a caluroso, con vientos variables que luego rotarán al sector sureste. La temperatura mínima estimada es de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 35 °C, generando una sensación térmica elevada durante la tarde.

Para mañana, domingo, se mantendrán condiciones similares. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado y los vientos soplarán del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 34 °C de máxima, manteniendo el ambiente caluroso en gran parte del día.

En tanto, el lunes continuará el predominio de altas temperaturas. Se espera una mínima de 22 °C y una máxima nuevamente cercana a los 35 °C. Los vientos serán variables, con tendencia a rotar hacia el noreste.