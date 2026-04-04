Choque en “Túnel Verde” de Santa Rita deja un fallecido

La víctima fue identificada como Marcelo José Capeletti (42 años), domiciliado en vida en la ciudad de San Cristóbal, al sur de Alto Paraná.

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De acuerdo con el informe policial, el accidente fue a través de una llamada telefónica, por lo que patrulleros se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron una camioneta Volkswagen Amarok, con daños materiales.

El conductor ya estaba siendo asistido por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Distrital local. Allí fue atendido por el médico de guardia, Dr. Cristian Irala, pero no resistió a las múltiples lesiones.

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Según las averiguaciones, la camioneta circulaba en dirección sur y, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del vehículo, salió de su carril y fue a impactar contra los árboles ubicados al costado de la ruta.

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La agente fiscal de turno, Rocío González, fue informada del hecho y dispuso que el vehículo quede depositado en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público.