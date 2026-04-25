Una vez más, vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco se movilizaron contra cantera

Con las recientes explosiones de la cantera Roca Negra del barrio Santa Inés del citado distrito, los pobladores reactivaron las movilizaciones. En el día de la detonación del jueves pasado, los responsables de la cantera ofrecieron una panchada en la plaza para que los vecinos abandonen sus casas durante la explosión.

Sin embargo, los pobladores ya están en pie de guerra, pues piden la clausura definitiva de esta y otras canteras que operan de manera irregular, considerando que existe una normativa de la Municipalidad local que prohíbe la explotación y extracción de piedras en esta zona debido a su proximidad a la zona protegida de los Saltos del Monday, además de estar ubicada en medio del vecindario.

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La cantera Roca Negra es propiedad de Miguel Ángel Riquelme. Hace unos días en el lugar hizo detonar un potente explosivo para la extracción de piedras. Durante la manifestación de ayer a la tarde, varias personas intentaron ingresar a la cantera para la compra y extracción de piedras trituradas, pero fueron retenidas e impedidas por los vecinos.

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Desde hace varios años, los pobladores de este y otros barrios cercanos piden el cierre de las canteras, ya que las detonaciones causan destrozos en sus casas. Las enormes piedras caen en los techos de las viviendas, además las vibraciones provocan fisuras en las paredes, generando riesgo para toda la población.

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En la zona también operan otras canteras como Itamí, de Miguel O’Hara, que igualmente ya fue denunciada por daños ambientales en varias ocasiones.