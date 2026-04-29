ABC en el Este
29 de abril de 2026 a la - 07:18

Pronostican inestabilidad y aumento gradual de temperatura

LLUVIA CDE
La jornada se presentaría lluviosa en el Este del país.Patricia Alvarenga

La Dirección de Meteorología informa que el clima en Ciudad del Este presentará condiciones variables durante los próximos días, con presencia de nubosidad, lluvias intermitentes y un progresivo ascenso de la temperatura.

Por ABC Color

Para este miércoles, se espera una jornada entre fresca y cálida, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del sureste y luego cambiarán de dirección. Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

Mañana, jueves, se mantendrá un ambiente fresco a cálido, con predominio de cielo nublado. Los vientos serán variables y podrían registrarse nieblas durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en zonas puntuales. La mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

De cara al viernes 1 de mayo, se anticipa un aumento más marcado de la temperatura, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste y se prevén chaparrones a lo largo del día. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima llegará a los 30 °C.