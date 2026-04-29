Pronostican inestabilidad y aumento gradual de temperatura

Para este miércoles, se espera una jornada entre fresca y cálida, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del sureste y luego cambiarán de dirección. Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

Mañana, jueves, se mantendrá un ambiente fresco a cálido, con predominio de cielo nublado. Los vientos serán variables y podrían registrarse nieblas durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en zonas puntuales. La mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

De cara al viernes 1 de mayo, se anticipa un aumento más marcado de la temperatura, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste y se prevén chaparrones a lo largo del día. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima llegará a los 30 °C.