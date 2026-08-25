Ciudad del Este tendrá lluvias dispersas y un marcado aumento de la temperatura hasta el jueves

Para este martes, se anuncia una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, que posteriormente serán variables. También se esperan lluvias dispersas en distintos sectores de la zona.

El panorama cambiará parcialmente el miércoles. La temperatura oscilará entre 17 °C y 30 °C, con un ambiente fresco a cálido. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos serán variables, para luego soplar desde el noreste. Meteorología pronostica nuevamente lluvias dispersas, con posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas, antes de un mejoramiento progresivo durante la jornada.

Para el jueves se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará 31 °C, configurando una jornada cálida a calurosa.