Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida

El reporte señala que se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos variables que posteriormente soplarían desde el noreste. Además, se prevé la presencia de nieblas durante las primeras horas de la mañana.

La temperatura mínima prevista es de 14 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

Para el jueves, las condiciones se mantendrían relativamente estables, con un ambiente fresco a cálido y cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarían inicialmente desde el noreste y luego serían variables. La temperatura oscilaría entre 17 °C y 28 °C.

Cambio de tiempo para el viernes

El panorama meteorológico presentaría un cambio durante el viernes. La previsión indica un cielo mayormente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarían al sur.

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Para esa jornada se pronostican lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, acompañadas de un descenso de la temperatura máxima, que llegaría a unos 25 °C, mientras que la mínima sería de 18 °C.