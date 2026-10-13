Imputan a mujer que habría matado a su expareja tras una brutal golpiza

El crimen ocurrió el 6 de octubre pasado en una vivienda de la colonia San Francisco, distrito de San Alberto, situado al norte de Alto Paraná.

Karina Fernanda Custodio de Oliveira (29) declaró ante el fiscal Fernando Galeano que mantuvo una relación sentimental de aproximadamente cinco años con el ahora fallecido, Valdecir Meiners Casiano (52), y que durante ese tiempo habría sido víctima de reiterados episodios de violencia verbal y física. Afirmó que incluso había denunciado a su expareja en ocasiones anteriores y que decidió terminar la relación semanas antes de la tragedia.

De acuerdo con su versión, la noche del crimen, el hombre la habría buscado con la intención de reconciliarse. Tras insistir, ella aceptó conversar y ambos terminaron en la vivienda del hombre, donde compartieron una cena y bebidas alcohólicas. Sin embargo, el encuentro habría terminado en discusión y posteriormente en una violenta gresca.

Custodio de Oliveira dijo que fue agredida brutalmente y que, en un intento por defenderse, tomó un cuchillo de cocina y le asestó una puñalada en el pecho, que le ocasionó la muerte. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado al día siguiente en la sala.

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Durante la inspección, los intervinientes observaron rastros de sangre en distintos sectores del piso y sobre un sofá, además de mechones de cabello y fragmentos de vidrio.

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En el marco de la investigación, los agentes localizaron abandonada una camioneta Chevrolet S10 blanca, propiedad del fallecido, que habría sido utilizada por la mujer para huir del lugar. A una distancia aproximada de entre uno y un kilómetro y medio del sitio donde fue recuperado el vehículo, encontraron una bolsa con prendas de vestir, un cuchillo y mechones de cabello.

Se presentó tras varios días prófuga

La mujer permaneció prófuga durante varios días hasta que ayer se presentó en la Fiscalía Zonal, acompañada de su abogado defensor.

Durante su declaración, reconoció que estuvo con el hombre la noche del hecho y que las prendas halladas entre las evidencias eran suyas, pero aseguró que actuó en defensa propia ante una agresión física y amenazas de parte del hombre. También confirmó que abandonó el lugar en la camioneta y que posteriormente buscó atención médica por las lesiones que habría sufrido.