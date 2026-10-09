“Yo solo no quería morir”: presunta autora relata cómo ocurrió la muerte de su expareja

Cinco años de violencia terminaron de manera trágica el miércoles último en el distrito de San Alberto, al norte de Alto Paraná. Un hombre murió de una puñalada presuntamente propinada por su expareja, tras una riña que se prolongó durante aproximadamente una hora.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Javier, Gleba 8, del citado distrito. La víctima fatal fue identificada como Valdecir Meiners Casiano, de 52 años. La presunta autora es Karina Fernanda Custodio de Oliveira, de 29 años.

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Custodio huyó del lugar y hasta ahora permanece prófuga. La mujer se comunicó con nuestro medio para relatar lo ocurrido esa noche y afirmó que se presentará ante la Justicia en los próximos días.

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La mujer relató que mantenía una relación desde hacía cinco años con el ahora fallecido. Afirmó que, desde los primeros meses, él se mostraba verbalmente agresivo, aunque siempre prometía cambiar. Según contó, después de un año de relación comenzaron las agresiones físicas.

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La mujer relató que sufrió graves episodios de violencia

Custodio de Oliveira relató que hubo episodios graves, como el incendio de una vivienda, disparos y golpes, incluso en público. También afirmó que denunció a Meiners en varias ocasiones, por lo que decidió dar por terminada la relación hace varias semanas.

La noche de la tragedia, el hombre supuestamente la buscó para intentar nuevamente reconciliarse con ella. Tras varias insistencias, accedió a conversar. Según dijo, él la llevó a su casa y habló con ella durante casi una hora, intentando convencerla de que retomaran la relación.

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Karina relató que, en un momento dado, ella comenzó a revisar su celular, lo que habría molestado a Meiners. “Me pidió que le prestara atención, pero yo ya no quería escucharlo ni volver con él. Le dije que no tenía ningún interés en escucharlo y que me daba asco todo lo que estaba diciendo”, relató.

Esto habría enfurecido al hombre, quien supuestamente comenzó a golpearla en varias partes del cuerpo, además de sujetarla del cuello. Aseguró que, en todo momento, él le decía que la iba a matar y que incluso ya había contratado a alguien para asesinarla, pero que finalmente lo haría con sus propias manos.

La riña, que comenzó en la sala, se trasladó hasta la cocina, según recordó. Karina añadió que, en varias ocasiones, el hombre la sujetó del cuello hasta casi estrangularla. Aseguró que, en un momento, incluso fingió estar muerta en un intento por salvarse.

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“Él me tenía en el piso y estaba encima de mí. Le supliqué que no me matara, que tenía una hija que cuidar. Incluso le prometí que iba a volver con él con tal de que me soltara, pero no lo hizo. Yo solo no quería morirme, tenía un cuchillo en mi cuello. En un momento, el cuchillo se cayó y lo agarré para empujarlo con eso y sacarlo de encima. No tenía intención de matarlo”, explicó.

Mujer muestra rastros de la riña

La mujer envió a la corresponsalía de ABC en Ciudad del Este videos y fotografías de heridas cortantes, moretones y laceraciones en varias partes de su cuerpo, que, según afirmó, son producto de la golpiza a la que fue sometida. Afirmó que está dispuesta a entregarse a la Justicia, pero señaló que espera que se tenga en cuenta que, según su versión, solo quiso defenderse.

El fallecido había sido denunciado en abril pasado por Karina Fernanda. En esa ocasión, la mujer también había manifestado que previamente recibió amenazas de su expareja a través de mensajes de WhatsApp, en los que supuestamente le advertía que incendiaría su vivienda.