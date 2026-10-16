Desmantelan centro narco e incautan gran cantidad de fármacos para adelgazar

Durante el procedimiento realizado ayer en el barrio María Auxiliadora fue detenido Carlos Herminio Uldera Fernández (34), domiciliado en Hernandarias.

El procedimiento fue ejecutado tras una investigación previa, a partir de informaciones recibidas por los agentes antidrogas, quienes allanaron la vivienda donde presuntamente se realizaban tareas de procesamiento y preparación de sustancias ilícitas.

Según los datos proporcionados por los intervinientes, en el lugar se incautaron 2,585 kilos de clorhidrato de cocaína, cantidad que equivaldría aproximadamente a 5.170 dosis. Asimismo, fueron hallados otros 1,195 kilos de una sustancia cuya composición aún debe ser determinada y que, según las sospechas, podría utilizarse para mezclar y aumentar el volumen de la droga.

Durante el allanamiento también se encontraron una prensa hidráulica con moldes metálicos y cuatro balanzas, elementos que serían utilizados para el procesamiento, la compactación y la preparación de los estupefacientes para su posterior distribución.

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Inyectables para adelgazar

Otro aspecto relevante del operativo fue la incautación de un importante lote de productos inyectables destinados a la pérdida de peso, entre ellos presentaciones de las marcas TG, Lipoless y Trizec, además de otros productos similares. Los investigadores deberán determinar su procedencia, autenticidad y situación sanitaria.

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Tanto la cocaína como los productos farmacéuticos presuntamente tenían como destino el mercado brasileño, donde alcanzarían precios más elevados, según manifestó el agente Hugo Morales.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal Luis Fernando Escobar.