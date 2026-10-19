Una adolescente de 14 años mata a expareja de su madre, supuestamente para defenderla

El homicidio se registró alrededor de las 01:00 del domingo en el asentamiento San Miguelito de la citada ciudad. La víctima fatal fue identificada como Marcos Antonio Rivas, de 34 años.

Según los datos, la expareja de la madre de la adolescente llegó a la vivienda, ingresó a una habitación y comenzó a discutir con la mujer. Durante el altercado se produjo un forcejeo.

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La adolescente intervino para defender a su madre, ya que Rivas tenía un cuchillo en la mano y presuntamente amenazaba con él a la mujer. La menor logró despojarlo del arma blanca y, posteriormente, lo apuñaló en el lado izquierdo del pecho.

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Rivas cayó al suelo y murió en el lugar. Tras lo ocurrido, se dio aviso a la Policía Nacional y a la Fiscalía para el procedimiento de rigor.

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Otro violento crimen

Otro violento crimen se registró el viernes por la noche en la ciudad de Presidente Franco, pero fue reportado recién ayer por la Policía. El hecho ocurrió en el asentamiento Edén, del barrio Caacupemí, donde resultó víctima Rosalino Montanía, de 79 años.

Vecinos del lugar reportaron que del interior de la vivienda de la víctima provenía un olor nauseabundo. Al verificar el interior a través de una ventana abierta, observaron el cuerpo sin vida del hombre, envuelto en una sábana, por lo que solicitaron la presencia policial.

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Los uniformados constataron que el cuerpo yacía en posición decúbito dorsal, atravesado sobre la cama, con la cabeza, las manos y los pies maniatados. Además, se encontraba en estado de putrefacción y, según las estimaciones, llevaría aproximadamente cinco días sin vida.

Familiares y vecinos manifestaron que el supuesto autor sería un exconvicto identificado como Rogelio Ayala, quien días atrás había estado en compañía de la víctima en la vivienda.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía. Una vez concluidos los trámites de rigor, el cuerpo fue entregado al hijo de la víctima.