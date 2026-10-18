Asesinato de Guillermo Moral: Fiscalía pide sobreseimiento del presunto financista

fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, presentaron requerimientos conclusivos para los dos primeros procesados por el homicidio doloso del teniente coronel Los, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, presentaron requerimientos conclusivos para los dos primeros procesados por el homicidio doloso del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión , ocurrido el 2 de octubre de 2025.

Estos requerimientos presentados por el equipo fiscal son en relación a los dos detenidos el 16 de octubre de 2025, en Ciudad del Este: Jorge Guillén Bogado (44 años), señalado en ese entonces como el financista del homicidio; y Ángel David González Guillén (22), sobrino del presunto financista y quien por instrucciones de su tío habría enviado a los sicarios el dinero para el “trabajo”.

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Para Jorge Guillén Bogado los agentes del Ministerio Público piden sobreseimiento definitivo, alegando que, si bien al inicio de la investigación era sospechado de haber financiado el hecho de sicariato, con las pruebas recolectadas en esta etapa se confirmó que el procesado no tuvo interacción alguna con los demás implicados en el homicidio de Moral.

Por su parte, Ángel David González Guillén fue acusado como presunto cómplice de sicariato y coautor de asociación criminal, hechos por los cuales los agentes fiscales piden que afronte juicio oral y público.

¿Por qué se pide sobreseimiento del presunto financista?

En el escrito conclusivo presentado a las 15:26 de este sábado 17 de octubre, los fiscales del caso solicitan el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado argumentando que la primera hipótesis manejada por el Ministerio Público es que el imputado habría recibido el trabajo de realizar la muerte por encargo, de personas aún desconocidas, y se encargó de la logística, a fin de que los supuestos autores materiales pudieran cometer el hecho.

La sospecha inicial era que Jorge Guillén habría solicitado a su sobrino Ángel González Guillén que envíe dinero vía transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por los supuestos sicarios, identificados como Alexander Rojas (fallecido el 27 de octubre de 2025) y Rogelio Lemuel Díaz.

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Sin embargo, según fundamentan los fiscales en el requerimiento conclusivo, a raíz de las investigaciones y tras un minucioso análisis de las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos en concepto de logística para cometer el homicidio, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que el denominador común es Carlos Antonio Báez, alias Lulú.

De acuerdo con la argumentación del equipo fiscal, fue Lulú la persona que solicitó a Ángel González Guillén, Marco Antonio Florentín y Luis Fernando Guillén que realicen transferencias a las cuentas de los autores del homicidio doloso.

Pericia de celulares es clave para la fiscalía

La convicción de la fiscalía sobre la no participación de Jorge Guillén Bogado, en el asesinato del Tte. Cnel. Guillermo Moral, se basa en los informes de extracción de datos realizado por el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, en los que se verificó que el número utilizado por Ángel González Guillén no tuvo interacción con el número utilizado por Guillén Bogado.

Empero, la pericia encontró una interacción con otro número, el cual estaba siendo utilizado por Carlos Antonio Báez Guillen, alias “Lulú” y también se encontró que en el directorio del teléfono analizado se hallaba el contacto de “Lemu”, figurando el número utilizado por Rogelio Lemuel Díaz Brítez, con quien se observó que hubo contacto.

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“No existió interacción entre el número telefónico del imputado Jorge Guillén Bogado y los demás implicados. Por el contrario, se constató una comunicación fluida y constante entre Ángel González Guillén y Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, en el periodo crítico de los hechos”, resalta parte del pedido de sobreseimiento definitivo.

En conclusión, la fiscalía resalta que hubo variación de la hipótesis fáctica inicial, donde se señalaba a Jorge Guillén Bogado como el organizador logístico del hecho punible. Sin embargo, ante las nuevas evidencias (extracción de datos y declaraciones) se prueba que las órdenes para la transferencia de dinero, destinado a los autores materiales, provinieron directamente de Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, y no del procesado Jorge Guillén Bogado.

Los demás procesados por el sicariato de Moral

El 28 de octubre de 2025, apareció flotando en el río Paraná, frente al municipio de Domingo Martínez de Irala, el cuerpo del tirador que eliminó a Guillermo Moral, Alexander Abrahán Rojas Duarte, quien efectivamente fue ejecutado tras el atentado.

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Al día siguiente, la Policía capturó en otra serie de allanamientos en Ciudad del Este a Luis Fernando Guillén Martínez, de 22 años, quien es hijo del supuesto financista Jorge Guillén Bogado; Elda Sofía Galeano Kleiner, de 43 años, y el concubino de esta, Marco Antonio Florentín Camacho, de 42 años, también involucrados en el envío de dinero a los sicarios.

El 22 de febrero de 2026, finalmente, fue capturado en Ciudad del Este el que tal vez sea el organizador principal del atentado, Carlos Antonio Báez Guillén, de 35 años, alias Lulú, sobrino de Jorge Guillén Bogado.

Según los datos, Lulú sería el que recibió el pedido para matar al militar Guillermo Moral, contactó con los dos sicarios y organizó el envío de dinero a estos; además sería el mismo Lulú quien recibió en Ciudad del Este a los dos sicarios luego del homicidio, supuestamente para pagarles por el “trabajo”, pero al final los habría eliminado.

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Con relación a los procesados Luis Fernando Guillén Martínez, Elda Sofía Galeano Kleiner y Marco Antonio Florentín Camacho, el Ministerio Público tienen tiempo hasta el próximo 30 de octubre para presentar requerimiento conclusivo. Es decir, para acusar o pedir el sobreseimiento de los mismos.