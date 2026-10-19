Imputan a un hombre que habría sometido sexualmente a su hijastra de 11 años

Según el acta de imputación, el hombre vivía 2026 con su pareja y las dos hijas menores de la mujer, en Ciudad del Este.

La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron cuando el sospechoso supuestamente aprovechaba las ausencias de la madre, quien salía a trabajar, para quedarse a solas con las niñas. En una de esas ocasiones, la hija mayor no habría acudido a la escuela y, según la hipótesis fiscal, se habrían producido las primeras agresiones sexuales.

La denuncia refiere que los abusos se habrían repetido en distintos momentos y en diferentes espacios de la casa, entre ellos una habitación y el baño. Asimismo, el hombre supuestamente amenazaba a la niña para que no revelara lo sucedido.

Sin embargo, la menor finalmente contó lo ocurrido a su madre, quien radicó la denuncia en la comisaría jurisdiccional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el marco del procedimiento, la víctima fue examinada por una médica forense del Ministerio Público y recibió atención psicológica a través del Centro de Atención a Víctimas. Su hermana menor también fue evaluada por una profesional de psicología.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Según los informes incorporados a la investigación, la niña de 8 años habría manifestado que presenció los supuestos manoseos y escuchó a su hermana pedirle al hombre que la dejara tranquila.

Entre los elementos reunidos por la Fiscalía figuran la denuncia policial, la declaración de la madre, el informe de inspección forense y los reportes de asistencia psicológica de ambas menores.

La representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva del imputado, quien permanece privado de libertad en la Dirección de Policía de Alto Paraná.