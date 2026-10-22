Funcionario de Itaipú resulta herido en violento accidente que involucró a un vehículo de la entidad

El percance se registró alrededor de las 08:05, cuando el vehículo, un Toyota Corolla GLI híbrido, propiedad de Itaipú Binacional, circulaba con destino a Ciudad del Este.

El rodado estaba al mando de Jorge Fretes Guerrero (26), quien fue auxiliado por una ambulancia y trasladado al Hospital del Tesãi, donde quedó internado en observación.

El oficial inspector Pedro Silvero manifestó que hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del accidente, ya que, cuando llegaron al lugar, el conductor ya había sido trasladado al centro asistencial. Añadió que el vehículo presentaba importantes daños materiales tras chocar contra los árboles del paseo central.

No obstante, de manera preliminar, se presume que la alta velocidad y la pista resbaladiza pudieron haber influido en el percance.

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Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal de turno, Miguel Figueredo, quien ordenó el traslado del rodado a la comisaría jurisdiccional.

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En otro caso falleció un funcionario de Itaipú

El tramo donde ocurrió el accidente es considerado peligroso debido a la alta velocidad con la que circulan habitualmente los vehículos. Prácticamente en el mismo lugar, el 4 de agosto de 2025 falleció un funcionario de Itaipú Binacional que chocó un vehículo de la entidad contra una columna.

Otros dos accidentes en rutas del Alto Paraná debido a la pista mojada

Durante la mañana de este jueves, casi al mismo tiempo, se registraron otros dos accidentes de tránsito en distintos puntos de Alto Paraná. Se insta a conducir con precaución debido a la calzada mojada por las lluvias.

Uno de los percances ocurrió sobre la ruta PY02, en el distrito de Yguazú, donde un camión de la marca Daihatsu volcó aparatosamente. Afortunadamente, sus dos ocupantes resultaron ilesos.

El otro accidente se registró sobre el puente del río Monday, en la ruta PY06, en el distrito de Tavapy, donde una camioneta Kia Sportage y un Jeep Compass Sport chocaron frontalmente. Ambos vehículos quedaron con importantes daños materiales, pero las conductoras salieron ilesas.