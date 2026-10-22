Localizan en Brasil a adolescente paraguaya desaparecida en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte policial, la adolescente salió de su vivienda el pasado 9 de octubre con destino al colegio, donde cursaba el séptimo grado, pero nunca llegó a la institución ni regresó a su casa. La denuncia fue presentada por su abuela materna, quien manifestó su preocupación al perder todo contacto con la menor.

Ante la situación, los agentes policiales del Departamento contra la Trata de Personas iniciaron las averiguaciones y el seguimiento del caso. Las primeras informaciones obtenidas apuntaban a que la adolescente podría encontrarse en territorio brasileño, por lo que se estableció contacto con las autoridades brasileñas para coordinar su búsqueda.

Según la denuncia, la adolescente mantenía ocasionalmente contacto con su abuela a través de una cuenta de Instagram. En las conversaciones, habría manifestado que estaba trabajando como limpiadora y que le despojaban de su celular.

El subcomisario José Rolón explicó que, de acuerdo con las informaciones recabadas durante la investigación, un camionero paraguayo de 39 años, quien presuntamente residía en una vivienda alquilada cerca de la casa de la adolescente, la habría convencido para llevarla a Brasil.

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Posteriormente, la adolescente fue localizada en compañía del hombre de 39 años y de otra adolescente paraguaya menor de 14 años, en Belo Horizonte. Tras ese procedimiento, la menor de edad fue entregada al Consejo Tutelar de Brasil para coordinar con el Consulado paraguayo y los familiares de la menor para el retorno a Paraguay.

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El caso fue comunicado a la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, quien iniciará una investigación en nuestro país.