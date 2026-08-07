Rescatan a paraguaya de prostíbulo en Brasil y detienen a una pareja

El procedimiento se realizó en un establecimiento denominado como “Casa de las Paraguayas”, luego de que el Departamento contra la Trata de Personas de Alto Paraná recibiera un pedido de auxilio de la víctima, quien denunció que era mantenida encerrada, privada de su libertad y obligada a ejercer la prostitución.

El jefe del Departamento contra la Trata de Personas de Alto Paraná, subcomisario José Rolón, explicó que la información fue comunicada de inmediato a la Unidad Especializada del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Vivian Coronel, y paralelamente se coordinó vía WhatsApp con la Policía Militar del estado de Santa Catarina para realizar una intervención urgente.

Durante el allanamiento también fue detenida una mujer paraguaya, sindicada como la principal captadora de víctimas, además de su pareja, quien sería parte de la estructura criminal.

Catorce paraguayas fueron verificadas

En el operativo, verificaron a otras 14 mujeres paraguayas, todas mayores de edad, quienes aseguraron que permanecían en el lugar por voluntad propia. Sin embargo, Rolón indicó que esa versión será corroborada durante la investigación, ya que en este tipo de casos las víctimas suelen actuar con miedo.

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Las mujeres identificadas son oriundas del departamento de Alto Paraná y la presunta captadora detenida sería del departamento Central.

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Falsas ofertas laborales

Según Rolón, las víctimas eran contactadas en Paraguay mediante falsas promesas de empleo, principalmente como trabajadoras domésticas. Sin embargo, al llegar al Brasil eran obligadas a ejercer la prostitución.

La joven rescatada habría permanecido aproximadamente dos meses siendo explotada sexualmente antes de ser rescatada.