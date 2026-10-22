Violento choque en Itakyry deja un fallecido y cuatro heridos

El percance ocurrió este jueves, aproximadamente a las 12:00, a la altura del kilómetro 70 de la ruta PY06, en la colonia Tape Porã, distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná.

Según los datos, Merced María Mazacotte González (35) estaba al mando de un automóvil Toyota Sienta de color azul, con matrícula AAHA 781, cuando impactó contra un camión de mediano porte de la marca Hino, con chapa ABAA 815. Mazacotte falleció en el lugar a raíz de las múltiples lesiones que sufrió.

En el vehículo también viajaban Luz Mabel García Alonso (26) y otra mujer cuya identidad aún no fue confirmada. Ambas sufrieron lesiones y quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que tuvieron que ser rescatadas por bomberos voluntarios de San Alberto.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Distrital de Hernandarias, donde quedaron internadas.

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En tanto, el camión de mediano porte terminó volcado y sus dos ocupantes también sufrieron lesiones y fueron derivados a un centro asistencial.

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El choque ocurrió en una curva con doble franja amarilla, por lo que se presume que uno de los vehículos habría realizado un adelantamiento indebido.