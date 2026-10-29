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ABC en el Este
29 de octubre de 2026 - 06:50

Ciudad del Este tendrá una jornada lluviosa y temperaturas frescas este jueves

La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este jueves en Ciudad del Este.
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este jueves en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

Ciudad del Este tendrá este jueves una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista es de 19 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C, manteniendo un ambiente fresco durante las primeras horas del día y más cálido por la tarde.

Para mañana, viernes, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar. La jornada seguirá con cielo mayormente nublado y vientos variables, con lluvias dispersas durante parte del día, antes de una mejoría. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 27 °C.

En tanto, el sábado se pronostica un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. No se mencionan precipitaciones en el pronóstico para esa jornada. La mínima será de 17 °C y la máxima llegará a los 29 °C.

Tendencia para los próximos días

El pronóstico indica una disminución gradual de las probabilidades de lluvia hacia el fin de semana, con un aumento de las temperaturas máximas.

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Para el sábado, se espera una máxima de 29 °C, cinco grados por encima de la prevista para este jueves.

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