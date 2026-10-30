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ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 06:53

Meteorología prevé una jornada fresca a cálida y neblinas durante las primeras horas

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología no prevé lluvias para la jornada de este viernes.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas de ambiente fresco a cálido para Ciudad del Este.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico actualizado, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y presencia de neblinas durante las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 17 °C y 27 °C.

Para el sábado se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos variables. También podrían registrarse neblinas en las primeras horas de la mañana. La mínima prevista será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 29 °C.

En tanto, el domingo comenzará con un amanecer fresco, pero durante la tarde el ambiente se tornará caluroso. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima llegará a los 30 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos inicialmente del noreste y posteriormente variables.

Meteorología también pronostica lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas hacia el final de la tarde del domingo.

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