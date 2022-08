El gorro de pescador, ¿un fenómeno que llegó para quedarse?

Aclaremos algo: si usted relaciona este gorro con ala plegable principalmente con pescadores es que se perdió algo. El “bucket hat” -tal su denominación en inglés- se volvió omnipresente. Se lo ve en las calles de cualquier ciudad, sobre la cabeza de los famosos e influencers, en la publicidad, en todas partes.

Casi todas las marcas de moda venden este gorro como “fast fashion” por unos euros, pero también los hay en el segmento de lujo por 300 euros. El gorro se puede llevar prácticamente con cualquier atuendo casual y, por lo tanto, su uso es casi universal. Tanto para mujeres como para hombres. E incluso para niños.

El regreso de un clásico

Para el fabricante de sombreros británico Stephen Jones de Londres, el “bucket hat” encarna una determinada “libertad californiana” y, por lo tanto, una sensación de vida. “Considero que confiere a quien lo lleva una postura cool, que une la esencia de la moda masculina y femenina”, señala.

Jones sabe de qué está hablando. Es una leyenda de la fabricación de sombreros y en 2019 diseñó los “bucket hats” para la marca de lujo Dior.

“Maria Grazia Chiuri de Dior quería un sombrero que pudiera ser usado por cualquier chica aficionada a la moda en todo el mundo”, relata. “Buscaba algo muy simple, llevable, pero con estilo”. El resultado fue un “bucket hat”. “Fue el éxito de la temporada”.

La cruzada triunfal del gorro de pescador lleva por lo tanto ya unos tres años. A más tardar en 2021 era para muchos aficionados a la moda una obligación tenerlo. Todo aquel que quería estar a la moda o que ganaba dinero exhibiéndola apostó por este gorro.

Superestrellas como Rihanna y Billie Eilish contribuyeron a la popularidad del “bucket hat”. Hace poco, Oleh Psiuk, líder del grupo ucraniano Kalush Orchestra, que ganó el Festival de la Canción de Eurovisión, volvió a poner en primer plano este popular sombrero.

Un gorro para pescadores, soldados, raperos y <i>ravers</i>

Como casi toda tendencia de moda, el “bucket hat” no es algo nuevo. Fue redescubierto. Pero su historia es realmente fuera de lo común. Pescadores y cazadores llevaban este sombrero ya en el siglo XIX para protegerse del sol y la lluvia. Más adelante, formaba parte del equipo de los soldados, por ejemplo, en Israel.

El gorro tuvo su primera época de gloria en los años 80 y 90. “Los ravers, los raperos y los aficionados al pop lo llevaban”, relata Andreas Rose, asesor de estilo y moda. Así, el “bucket hat” se convirtió en un clásico. Luego lo desplazaron los gorros “beanie” y las gorras con visera, hasta su siguiente gran redescubrimiento. Ahora parece que el sombrero tipo pescador llegó para quedarse.

Práctico, de estilo y fácil de combinar

Para Andreas Rose las ventajas son obvias: “El ‘bucket hat’ quizá no sea para todos, pero es súper práctico”, lo que no se puede decir de todas las cosas que se ponen de moda. “Protege del sol y del calor. Y se lo puede usar cuando algún día no tenemos muy bien peinado el cabello”, argumenta.

Además, el gorro es fácil de combinar con cualquier atuendo, añade. “Me gustan las rupturas de estilo”, dice Rose. Se puede llevar, por ejemplo, un gorro de un solo color con un vestido floreado. También es posible combinar estampados. “Siempre depende de qué tan atrevido sea uno en lo que a moda se refiere”. Quien sea más bien reservado, recurrirá a modelos de un solo color.

Pero en el fondo es poco lo que se puede errar con un “bucket hat”, lo que seguramente contribuye a su popularidad. Aunque hay una cosa a la que hay que prestar atención: el gorro de pescador es un accesorio claramente informal. “Debe estar flojo, no puede quedar muy ajustado a la cabeza”, dice Rose. Jamás debería quedar tirante.