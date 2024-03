Hablemos del Síndrome Urémico Hemolítico: Niños menores de 5 años ¡no deben consumir carne molida!

El SUH (Síndrome Urémico Hemolítico) es una enfermedad grave causada por algunas bacterias que afectan a la sangre y al sistema renal de las personas.

¿Por qué los niños son más propensos a contraerla? Porque carecen de los niveles de defensa suficientemente desarrollados a nivel intestinal, la cual puede generar desde diarreas graves con sangre hasta insuficiencia renal y dejar secuelas graves para toda la vida.

La carne molida y las carnes que no se cocinan lo suficiente son peligrosas debido a que estas bacterias son más fáciles de originarse. Prestemos atención cuando cocinamos carne, esta debe estar bien cocida en el centro y no debe mostrar el color rosa en su interior. La carne molida no debemos ofrecer a niños menores de 5 años, ni aunque sea en soyitos.

El profesional afirma que el Síndrome Urémico Hemolítico puede producir casos leves pero también casos muy muy graves. “Ataca los vasos sanguíneos, principalmente los del riñón. Pero ojo que también está en lácteos no pasteurizados, agua no potable, frutas y verduras contaminadas” dice.

Seguí estas recomendaciones