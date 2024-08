En el Día Internacional del Zurdo, compartimos cinco mitos en torno a las personas zurdas

En el Día Internacional del Zurdo, que se celebra cada 13 de agosto, desmitifiquemos algunos de los conceptos más comunes asociados con las personas zurdas y aportaremos una perspectiva basada en hechos y estudios científicos:

Mito 1: Las personas zurdas son menos inteligentes

Uno de los mitos más persistentes es la creencia de que las personas zurdas son menos inteligentes que sus contrapartes diestras. Este mito no tiene fundamento científico. De hecho, diversos estudios han demostrado que la inteligencia no está relacionada con la dominancia de la mano. La inteligencia es un constructo multifacético que no puede ser medido simplemente por la preferencia de una mano sobre la otra.

Al contrario, algunas investigaciones sugieren que las personas zurdas pueden tener ventajas en ciertos tipos de actividades creativas y espaciales debido a la mayor utilización de ambos hemisferios del cerebro.

Mito 2: Ser zurdo es una elección

Otro mito común es que ser zurdo es una elección consciente. En realidad, la dominancia de la mano está determinada en gran medida por factores genéticos y biológicos. La lateralización, o la preferencia por usar una mano sobre la otra, ocurre de manera natural y no es algo que una persona pueda elegir deliberadamente.

Mito 3: Los zurdos son más torpes

Existe la idea equivocada de que las personas zurdas son más torpes o menos coordinadas. Este mito probablemente se origina en un mundo predominantemente diseñado para personas diestras. Las herramientas, utensilios y muebles están a menudo adaptados para su uso con la mano derecha, lo que puede causar dificultades a las personas zurdas. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la torpeza inherente y más con un entorno que no está adaptado a sus necesidades.

Mito 4: Los zurdos tienen una vida más corta

En algunas ocasiones, se ha sugerido que las personas zurdas tienen una esperanza de vida más corta comparada con las personas diestras. Este mito se originó a partir de estudios defectuosos que no consideraban otros factores de riesgo. Estudios más recientes y exhaustivos han demostrado que no hay una diferencia significativa en la longevidad entre zurdos y diestros.

Mito 5: Ser zurdo conlleva ventajas deportivas

A menudo se afirma que las personas zurdas tienen una ventaja en los deportes debido a su rareza y al ‘efecto sorpresa’ que pueden causar en los oponentes. Mientras que esto puede ser cierto en ciertos deportes de contacto directo como el tenis o el boxeo, donde la mano dominante puede influir en la estrategia, no es una ventaja universal. Además, las habilidades y el entrenamiento juegan un papel mucho más importante en el éxito deportivo que la dominancia de la mano.

Los mitos en torno a las personas zurdas son en gran parte producto de la ignorancia y la falta de comprensión. Vale la pena desmitificar estas falsas creencias y reconocer que la mano dominante de una persona no define su inteligencia, capacidad o potencial.

A medida que nuestra sociedad avanza, hay que promover la inclusión y entendimiento para todas las personas, independientemente de su lateralidad.