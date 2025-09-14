Más de 3.600 jugadores de 72 países se darán cita en España en el Mundial de Puzles

Esta competición, promovida por la Federación Mundial del Puzle (WJPF) y reconocida como la mayor cita de este tipo por el Libro Guinness de los Récords, abrirá este próximo lunes en Valladolid hasta el 21 de septiembre cuando se disputará la final por equipos.

El presidente de la Federación Mundial del Puzle, Álvaro Ossorio, ha explicado este domingo a EFE que cuando uno se pone a hacer puzles "te olvidas de lo bueno y de lo malo", un proceso en el que la cabeza "se concentra, se relaja" hasta alcanzar "el subidón final de colocar la última pieza y resolver el acertijo".

Esta misma sensación compartirán durante una semana los más de 3.600 participantes que buscarán encajar todas las piezas de los rompecabezas en menos de una hora y en tres categorías (individual, por parejas y por equipos) con un total de veintidós pruebas en juego.

El 20 de septiembre tendrán lugar las finales de parejas e individual, en la que los jugadores deberán encajar las piezas de un puzle inédito en el menor tiempo posible que formará parte del próximo catálogo de la marca alemana Ravensburger, una de las patrocinadoras del campeonato.

El pasado año, la noruega Kristin Thuv obtuvo el primer premio en la categoría individual al completar su puzle en 37 minutos y 58 segundos, seguida por los polacos Weronika Huptas y Krystian Niedziela, que repiten como favoritos en esta edición.

En la representación española, destaca el barcelonés Alejandro Clemente, bicampeón mundial en los años 2022 y 2023, mientras que por parejas parten como favoritas las jugadoras checas Tereza Koptíková y Markéta Freislerová.

En total, unas 60 horas con más de 9.000 puzles y 5 millones de piezas ensambladas, que se podrá seguir en directo y con traducción simultánea a través de las redes y medios del Mundial, que anunciará en la entrega de premios el lugar y fechas del próximo mundial.