El Coliseo de Roma luce para celebrar la cocina italiana como patrimonio de la humanidad

El famoso anfiteatro Flavio se iluminó esta tarde con los colores de la bandera italiana -rojo, blanco y verde- y se proyectó en su fachada la frase 'la cocina italiana es la primera patrimonio de la humanidad" en diferentes idiomas.

En la celebración participó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ya había considerado esta designación como "un reconocimiento histórico que honra al pueblo italiano, celebra su identidad y da a conocer su estilo de vida".

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, confesó que, cuando supo de este hito, lo celebró "como cuando se gana la Copa del Mundo" porque "la cocina italiana es hoy campeona del mundo".

Su colega el titular de Agricultura, Francesco Lollobrigida, destacó que este es un "motivo de orgullo" porque en Italia "la cocina une a pesar de que otras cosas dividan".

"Valorarla más y vender mejor es el objetivo que nos hemos fijado", avanzó.

El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se ha consolidado como "un modelo de identidad sociocultural" y un legado emocional que trasciende las fronteras.

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, que valoró la cocina de Italia como un "sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa en una herramienta para expresar sentimientos, construir diálogos o compartir ideas".