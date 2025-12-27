El premio de la Lotería divide a un pueblo de España que vendió un exceso de papeletas

El número 79.432 fue agraciado el 22 de diciembre con el conocido popularmente como 'el Gordo' al ser el que más dinero otorga a los afortunados: 400.000 euros al comprador de un décimo, que cuesta 20 euros.

La Comisión de fiestas de Villamanín, integrada por un grupo de jóvenes que organiza actividades y las financia con iniciativas como la Lotería de Navidad, vendió 450 participaciones del Gordo a cinco euros cada una, aunque cada poseedor sólo jugaba cuatro y el euro restante era el donativo para las fiestas.

Pero 50 de esas participaciones no tenían asignados los diez décimos premiados correspondientes, lo que supone un total de 4 millones de euros. La Comisión sólo podía avalar con décimos los 32 millones correspondientes a 400 participaciones.

Este pasado viernes, los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio. A cada papeleta le correspondían 80.000 euros, pero en esa reunión, en la que participó un centenar de personas, se propuso restar el 10 % del premio de cada participación para poder hacer el reparto.

El encuentro se prolongó durante cuatro horas y registró gritos e incluso ataques de ansiedad.

Según lo establecido entonces, cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con esta rebaja -a partir del 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

Ese pacto, no obstante, no fue aceptado por todos los presentes. Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

La comisión se ha negado a hablar con los medios dada la tensión acumulada, aunque en su comunicado oficial reconoció las graves consecuencias de haber contado mal las papeletas: "Por ello, pedimos disculpas a todos los afectados, pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa", concluyó.