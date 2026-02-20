Las exportaciones pesqueras de Argentina crecieron casi 4 % en 2025

De acuerdo a datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el valor total de esos envíos fue de 2.010 millones de dólares, un 4,3 % más que en 2024.

Esa cifra constituye el segundo mejor registro histórico, sólo superado por las colocaciones de 2018, cuando las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.149 millones de dólares.

Según el informe oficial, lo que impulsó el aumento de las exportaciones en 2025 fueron los envíos de calamar, que tuvieron un crecimiento interanual del 32,5 % en valor (550 millones de dólares) y del 47,4 % en volumen (193.385 toneladas).

Esto permitió revertir la tendencia descendente que presentaron las exportaciones de langostino, que, de todas formas, es el principal producto pesquero de exportación de Argentina, con ventas en 2025 de 119.775 toneladas, por 867 millones de dólares.

Los tres principales destinos de exportación fueron China (486 millones de dólares), España (373 millones) y Estados Unidos (158 millones).

"En 2025, China superó a España en el ránking de importadores, impulsada por mayores compras de calamar, mientras que España redujo sus compras de langostino argentino", precisa el informe oficial.