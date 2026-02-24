Prodigio argentino del ajedrez busca hacer historia en Moscú y convertirse en Gran Maestro

Oro, de 12 años, es uno de los participantes en el Aeroflot Open 2026, que reunirá en la capital rusa tanto a ajedrecistas jóvenes como a adultos.

El programa de la competición de ajedrez incluye tres torneos: el primero "A" está abierto a jugadores con una puntuación de 2300 o superior; el segundo, "B" (Aeroflot Open Infantil) es para niños y niñas menores de 13 años y el tercero, "C" (Legends) se reserva para leyendas de ajedrez que son invitadas por el comité organizador.

En el torneo "A" en esta ocasión participarán figuras relevantes del ajedrez como Yan Nepómniashchi (ganador de la edición anterior del Aeroflot Open), Andréi Yesipenko, Daniil Dubov o Alexandr Grischuk.

También figuran en la lista de participantes el indio Raunak Sadwani, que se convirtió en gran maestro a la edad de 13 años y Haik Martirosian, uno de los mejores ajedrecistas de Armenia, entre otros deportistas.

Oro (2516), para hacerse con el récord, deberá conseguir su tercera norma antes del 11 de marzo de este año, tras obtener su segunda en el Torneo Magistral Szmetan-Giardelli en diciembre de 2025 al empatar contra el Gran Maestro Diego Flores y alcanzar los puntos necesarios que aseguraron su rendimiento superior a 2600.

Para conseguir el título de Gran Maestro (GM) de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.

Al conseguir su norma final antes de la mencionada fecha, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Y el Aeroflot Open es la última oportunidad de Oro para lograrlo. La 21.ª edición del torneo ruso, que forma parte del Circuito FIDE 2026–2027, se disputará en el Hotel Carlton de Moscú.

El torneo se juega con control de tiempo de 60 minutos con 30 segundos de incremento y los ganadores del evento se anunciarán el 5 de marzo.