Faustino Oro logra su segunda victoria en Moscú y se acerca al título de Gran Maestro

En la tercera ronda del torneo internacional, que se celebra en el lujoso hotel The Carlton de la capital rusa, el argentino se impuso a la local Ekaterina Goltseva.

Horas antes, Oro había firmado tablas con el maestro ruso Erik Obgolts.

De esa manera, el joven ajedrecista suma ya 2,5 puntos en los primeros dos días de la competición, que se prolongará hasta el día 5.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.