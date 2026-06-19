Medellín baila a ritmos más allá del reguetón, entre eventos de belleza y de tangos

Mucho antes de que artistas como Karol G, Maluma o J Balvin proyectaran el nombre de Medellín a escenarios internacionales, el tango ya formaba parte de la identidad cultural de la ciudad.

Casi un siglo después de la muerte de la leyenda del tango Carlos Gardel (1890-1935) en un accidente aéreo en esta ciudad colombiana, esta sigue siendo uno de los principales centros tangueros de la región y celebra este mes una nueva edición de su Festival Internacional de Tango que reúne a más de 30.000 asistentes anualmente.

"La gente se fue identificando con las letras del tango. Alrededor de la estación férrea se fueron creando muchos negocios dedicados a este género y así empezó a crecer una afición que todavía sigue viva en Medellín", explica a EFE Gustavo Arteaga, coleccionista, divulgador e investigador del tango.

Arteaga -quien dirige desde hace años el bar Alaska, en el sector de Manrique- considera que la afición local por el tango sigue viva gracias a los festivales, las academias de baile y los espacios dedicados a preservar esta tradición.

Lejos de ver una competencia entre el tango y los géneros urbanos, Arteaga cree que ambos conviven dentro de una oferta cultural cada vez más amplia. "Acá hay campo para todo", resume.

La diversidad cultural que ofrece Medellín convive con otros eventos que tienen lugar casi de forma simultánea en la ciudad y que reúnen a visitantes, empresarios, emprendedores y profesionales de industrias como la estética, que mueve más de 3.500 millones de dólares anuales.

Durante la segunda semana de junio la capital del departamento de Antioquia (noreste) acogió Expobelleza, una de las citas más importantes del sector que recibió a expositores y visitantes procedentes de distintos países, entre ellos Costa Rica, Puerto Rico y Emiratos Árabes Unidos, una muestra del alcance internacional que han adquirido algunos eventos celebrados en la ciudad.

Emily Rojas, representante de la marca capilar colombiana Ponto, destaca a EFE que este tipo de encuentros sirven para generar contactos comerciales y abrir oportunidades de negocio fuera del país.

"Vienen personas de otros países a hacer negocios, interesadas en la marca y en distribuirla en otros mercados", explica.

Más allá de los lanzamientos y las tendencias del sector, tanto Expobelleza como el Festival Internacional del Tango reflejan cómo Medellín ha logrado posicionarse como un escenario atractivo para industrias que van desde la belleza hasta el bienestar y el emprendimiento.

Una percepción similar tiene Tata Marín, presentadora de esa feria, quien destaca la creciente presencia de participantes internacionales y el interés que despierta el evento entre visitantes nacionales y extranjeros.

A estos eventos se suman encuentros relacionados con las industrias creativas, la innovación, los negocios y otras expresiones culturales que amplían el perfil de los visitantes que llegan a la ciudad.

Medellín sigue encontrando en la música urbana una de sus cartas de presentación, pero también apuesta por actividades capaces de atraer públicos diversos y de proyectar otras facetas de su identidad cultural.