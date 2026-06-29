Medallistas olímpicos Alcántara y Pinales lideran boxeo dominicano para Santo Domingo 2026

Alcántara se hizo con el bronce en los 51 kilos de los Juegos Olímpicos París 2024, en los cuales Pinales también se llevó el bronce en los 80 kilogramos. El quisqueyano competirá en Santo Domingo en los 90 kilogramos.

La Federación Dominicana de Boxeo afirmó este lunes que Alcántara peleará en esta oportunidad en los 55 kilos.

El equipo dominicano lo completan Disney Ezequiel Medina, en los 60 kilos; Miguel Ángel Encarnación (65); Ricardo Cuello (70); Noel Pachecho (80) y Daniel Guzmán, en más de 90 kilogramos.

La escuadra femenina tendrá como principal figura a la medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Stephany Almánzar, quien peleará en los 54 kilos. Esther Jiménez combatirá en los 51 kilos; Génesis de la Rosa (57); Katherine Jessica Beras (60) y Alamny Pérez (65).

Los pugilistas cumplen una base de preparación en Bogotá, Colombia, con miras a igualar o superar la actuación de la pasada edición, donde el boxeo dominicano fue subcampeón con nueve medallas, incluidas dos de oro.

El entrenador general, el cubano Armando Hernández, destacó la integración de Alcántara y Pinales y aseguró que el país presenta “una combinación equilibrada de veteranos y jóvenes” con aspiraciones de podio.

Hernández, quien tiene más de una década al frente de la selección dominicana, afirmó que su escuadra es una "combinación equilibrada de veteranos y jóvenes, pero todos con las herramientas para subir al podio".