Olímpico Christofer Jurado lidera la selección panameña de ciclismo rumbo a Santo Domingo

Jurado, quien representó a Panamá en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lidera un equipo integrado por ocho pedalistas que buscarán subir al podio en las modalidades de ruta y ciclismo de montaña.

La escuadra masculina de ruta la completan Carlos Samudio, Roberto González y Bolívar Espinosa, mientras que la rama femenina estará representada por Wendy Ducreux, Noemy Atencio y Maraya López.

Roberto Herrera, quien competirá en la prueba de ciclismo de montaña (MTB Cross Country Olímpico), se incorporará a la delegación el próximo 28 de julio.

La participación panameña comenzará el 25 de julio con las pruebas de contrarreloj individual. En la rama femenina, Ducreux y Atencio recorrerán un trazado de 30 kilómetros, mientras que Samudio y Espinosa afrontarán la competencia masculina sobre una distancia de 40 kilómetros.

El 1 de agosto se disputará la prueba de ruta femenina, con Ducreux, Atencio y López sobre un circuito de 123 kilómetros, jornada en la que también competirá Herrera en la prueba de MTB XCO.

La actuación del ciclismo panameño concluirá el 2 de agosto con la prueba de ruta masculina, en la que Jurado compartirá equipo con Samudio, González y Espinosa para afrontar un recorrido de 169 kilómetros.

El seleccionador nacional, Emer Samudio, destacó "esta delegación no solo destaca por su número récord de integrantes, sino por la gran preparación, recorrido internacional y nivel de cada uno de nuestros pedalistas. Vamos con el objetivo firme de subir al podio y dejar en alto los colores de nuestra bandera".

Agregó que la presencia de Jurado, el único ciclista panameño con experiencia olímpica dentro de la delegación, refuerza las aspiraciones de un equipo que buscará protagonismo en las pruebas de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Reunirá a más de 5.000 atletas de la región en la capital dominicana y constituirán el primer gran examen del deporte panameño en el camino hacia Los Ángeles 2028.