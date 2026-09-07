Estilo de vida
07 de septiembre de 2026 a la - 15:36

ACV: seis signos de alerta para detectar un caso

Un profesional de la salud con bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello con la imagen de un cerebro dibujada entre las manos.
Un profesional de la salud con bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello con la imagen de un cerebro. El Accidente Cerebrovascular (ACV), es una patología que según la Organización Mundial de la Salud representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad entre los adultos a nivel global. Existes signos de alerta que debemos conocer para ayudar a los pacientes.Shutterstock

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una patología que según la Organización Mundial de la Salud representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad entre los adultos a nivel global. Existen signos de alerta que debemos conocer para ayudar a los pacientes.

Por ABC Color

El ACV (ataque cerebrovascular) es un ataque que provoca una alteración del cerebro debido a problemas repentinos en la circulación de la sangre.

Signos de alerta

En esta enfermedad es muy importante reconocer los síntomas para su detección precoz. La consulta médica inmediata es fundamental para reducir secuelas o complicaciones. El Ministerio de Salud alerta sobre los signos de alerta.

  1. Entumecimiento súbito o debilidad facial, del brazo o la pierna, especialmente de un lado del cuerpo.
  2. Confusión súbita, o dificultad para hablar o comprender el habla.
  3. Súbita dificultad para ver con uno o ambos ojos.
  4. Dificultad súbita para caminar, mareos, o pérdida del equilibrio o la coordinación.
  5. Dolor de cabeza grave súbito sin causa conocida.
  6. Otros signos de peligro que pueden producirse incluyen visión doble, somnolencia, náuseas y vómitos.

Los síntomas pueden empeorar o mejorar, e incluso recuperarse por completo en pocos minutos u horas. Por eso, es fundamental saber que, aunque los síntomas sean transitorios, igualmente anuncian que existe un problema vascular serio.

Si una persona tiene estos síntomas debe ser recostado sobre un lado del cuerpo y llamar al servicio de emergencias público (SEME) o un proveedor privado.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que si la persona consulta precozmente puede realizarse, en muchos casos, una medicación que permite abrir la arteria, en el caso del accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se produce el cierre de la arteria por un coágulo.

El 80% de los ACV podrían prevenirse

  • Conocer la presión arterial.
  • Conocer si se padece arritmias (como la fibrilación auricular).
  • Si fuma, dejar de hacerlo.
  • Conocer si el colesterol en sangre es normal.
  • Si es diabético, seguir las indicaciones del médico para controlar la diabetes.
  • Hacer ejercicio regularmente.
  • Consumir alimentos bajos en sodio y grasas.