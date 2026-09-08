Operativo Aquidabán 1.0: Policía causa millonarias pérdidas a narcotraficantes en Yby Yaú

Luego de la denuncia recibida por la regional número 1 del Departamento Especializado contra el narcotráfico y delitos conexos de la Policía Nacional, se pudo lograr ubicar la zona de cultivos de cannabis.

Los antinarcóticos contaron con la cooperación de uniformados dependientes de la Dirección de Policía en Concepción y la Unidad Táctica Policial (UTP).

El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público a cargo del fiscal Pablo René Zárate.

En el informe del procedimiento se menciona la destrucción de cinco parcelas de marihuana en etapa de cosecha que totalizaron 10 hectáreas.

Mientras que en otras tres parcelas había cannabis en etapa de crecimiento, que estaban en un total de cinco hectáreas. También 300 kilos de marihuana picada fueron eliminados.

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Los uniformados estiman que la pérdida para los narcotraficantes asciende a G. 6.795.000.000.

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Además, en la zona estaban instalados siete campamentos precarios que fueron destruidos.

Durante el operativo fue encontrada una embarcación de aluminio de 6 metros, que fue incautada. No contaba con motor, pero tenía un par de remos caseros.

Se sospecha que servía para el traslado de droga y personas por el río Aquidabán.