Por qué el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña

El Día Internacional de la Niña se celebra cada 11 de octubre para visibilizar los desafíos específicos que enfrentan niñas y adolescentes en todo el mundo y defender sus derechos, desde la educación y la salud hasta la protección frente a la violencia y el matrimonio infantil.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011, a partir de una iniciativa impulsada por Canadá. La primera conmemoración tuvo lugar el 11 de octubre de 2012.

Su objetivo no es crear una versión infantil del Día de la Mujer, sino reconocer que la discriminación de género puede empezar durante la niñez y tener efectos duraderos.

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Por qué importa una fecha dedicada a las niñas

Las desigualdades no siempre aparecen como una prohibición explícita. A veces se expresan en rutinas: una chica que asume más tareas domésticas que sus hermanos, que evita ciertas calles al volver de la escuela o que recibe comentarios sobre su cuerpo antes de haber podido construir una relación propia con él.

La sociología muestra que estas experiencias repetidas moldean expectativas. Cuando el entorno transmite que determinados espacios, carreras o conductas “no son para ellas”, se reduce el margen percibido de elección. No se trata solo de oportunidades materiales: también interviene la confianza para participar, preguntar, equivocarse y ocupar lugares de liderazgo.

Desde la psicología del desarrollo, la adolescencia es una etapa clave para formar identidad y autonomía. La exposición sostenida a estereotipos, acoso o violencia puede afectar el bienestar emocional, la pertenencia escolar y la capacidad de imaginar proyectos a largo plazo. Por eso, el enfoque de derechos incluye tanto el acceso a recursos como la creación de entornos seguros.

Educación, cuidado y violencia: los ejes del 11 de octubre

Cada año, Naciones Unidas propone un tema para orientar la conversación pública. Entre los asuntos recurrentes están el acceso a una educación de calidad, la brecha digital, la salud menstrual, la participación política, el trabajo de cuidados no remunerado y la prevención de la violencia de género.

El día también busca recordar que “niñas” no es un grupo homogéneo. Las barreras se agravan para quienes viven en pobreza, zonas rurales, contextos de conflicto, comunidades indígenas, tienen discapacidad o enfrentan discriminación racial o migratoria.

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Hablar del 11 de octubre implica mirar qué ocurre antes de que una desigualdad se vuelva irreversible: quién tiene tiempo para estudiar, quién puede conectarse a internet, quién es escuchada en una clase y quién aprende que debe callarse para estar a salvo.