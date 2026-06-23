Día de la Mujer en la Ingeniería: cómo la diversidad eleva la ciencia y la tecnología

El Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería se conmemora el 23 de junio. Nació en el Reino Unido impulsado por la Women’s Engineering Society y se expandió como una fecha global para visibilizar el aporte de las ingenieras, incentivar vocaciones tempranas y empujar políticas contra la brecha de género en ingeniería.

No se trata solo de reconocimiento simbólico: apunta a un problema estructural que afecta la competitividad tecnológica y la calidad de las soluciones.

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La ingeniería sigue teniendo rostro masculino: qué dicen los datos globales

La subrepresentación aparece desde la formación hasta el empleo. Organismos como UNESCO señalan que las mujeres son alrededor de un tercio del personal investigador a nivel mundial, pero su presencia tiende a ser menor en áreas como ingeniería y ciertas tecnologías.

En el mercado laboral, las cifras europeas reflejan el patrón: Eurostat sitúa a las mujeres cerca del 41% en ocupaciones de ciencia e ingeniería en conjunto, mientras que en especialidades digitales —como las TIC— suelen rondar una de cada cinco.

Es decir: donde se decide el diseño de infraestructuras, energía, software o transporte, la diversidad todavía llega tarde.

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Ingeniería y cultura laboral: qué entornos favorecen o expulsan a las mujeres

La brecha no se explica solo por “elecciones”. Pesan la cultura de largas jornadas, el sesgo en la asignación de proyectos “de alto impacto”, la falta de mentorías, redes cerradas, y protocolos débiles ante acoso o discriminación.

En cambio, los entornos que retienen talento suelen compartir rasgos medibles: criterios transparentes de promoción, evaluación por resultados (no por presencia), licencias y horarios compatibles con cuidados, y liderazgo que corrige sesgos en contratación y desempeño.

La ingeniería, en otras palabras, no expulsa por dificultad técnica, sino por reglas informales.

Ingeniería inclusiva: por qué la diversidad mejora los resultados científicos y tecnológicos

La diversidad no es un eslogan: es una hipótesis de calidad. Equipos con variedad de experiencias tienden a detectar fallos antes, discutir supuestos y diseñar para más usuarios.

El ejemplo clásico es el sesgo en datos y pruebas: desde seguridad vial hasta productos digitales, diseñar “para el promedio” suele significar diseñar para un perfil masculino y dejar fuera riesgos y necesidades reales.

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La evidencia empresarial —incluida la de consultoras como McKinsey— asocia la diversidad con mejor desempeño; en ciencia, numerosos estudios vinculan equipos más diversos con mayor impacto y creatividad. En ingeniería, esa ventaja se traduce en algo concreto: tecnología más segura, eficiente y utilizable para una sociedad que, por definición, es plural.