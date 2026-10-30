La Comisión de Pesca del Mediterráneo de la FAO actualiza sus planes de gestión plurianual

Un total de 25 países se han reunido esta semana en Roma, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para impulsar la explotación sostenible de las principales poblaciones de peces y promover la acuicultura responsable en toda la región.

Este organismo decidió actualizar hasta seis planes de gestión plurianual, los instrumentos que establecen objetivos y normas claras para mantener poblaciones de peces saludables, prevenir la sobrepesca y proteger los ecosistemas marinos.

Se suman así a otros cinco que ya fueron actualizados "lo que representa un paso importante hacia la sostenibilidad a largo plazo de la pesca", indica la FAO en un comunicado.

De entre esos planes de gestión, el dorado común se considera explotado de forma sostenible y, por lo tanto, se acordaron nuevas oportunidades de pesca.

"Los pescadores argelinos están muy satisfechos de poder comenzar a pescar dorado común", declaró Cherif Telli, primer vicepresidente de la Cámara Argelina de Pesca y Acuicultura, ya que es la primer vez que se establece una cuota para esta especie.

"Esto permitirá a nuestros pescadores diversificar sus capturas y aumentar sus ingresos para mejorar su situación socioeconómica, respetando al mismo tiempo la sostenibilidad de las poblaciones de peces del Mediterráneo", añadió.

También se impulsaron nuevos compromisos para múltiples pesquerías como la merluza europea y el camarón rosado de aguas profundas en el estrecho de Sicilia.

Además, los países respaldaron una resolución sobre directrices relativas al bienestar de los peces marinos en la acuicultura para promover prácticas de cultivo más responsables y mejorar los estándares de bienestar de los peces en toda la región.