Hasta siempre Michael Hutchence

Hace 24 años Inxs perdió a su cantante, Michael Hutchence, en un trágico suceso y unos días atrás este fabuloso grupo australiano anunció definitivamente su separación, tras 35 años de carrera. Todavía sigue en la memoria de unos miles de paraguayos el brillante concierto brindado el 8 de marzo de 1994 en el Club Sol de América de Asunción, donde el grupo australiano se entregó como si fuesen que estaban en el estadio Wembley de Londres.

Precisamente, tres años antes (1991) habían llenado este mítico escenario, un privilegio que pocos australianos saborearon. La poderosa banda de new wave nació en 1977 con Hutchence en voz, los hermanos Andrew, Tim y Jon Farris, Garry Gary Beers y Kirk Pengilly.

En 1980 lanzaron su primer trabajo y obtuvieron el reconocimiento local pero en 1982 dieron ese salto internacional con el éxito “One Thing”. Dos años más tarde con “Original Sin” ratificaron que su anterior trabajo no era una casualidad o producto de una inspiración pasajera.

En 1985 vuelven a sorprender con un nuevo LP, que incluye el super tema: “What you need”, cuya versión remixada fue muy utilizada en las fiestas de colegio de esta gloriosa década musical. Para 1987 Inxs se inmortalizó con el disco Kick, que contiene éxitos como “New Sensation”, “Devil Inside”, “Need you tonight”, “Mystify” y la gran balada “Never tear us apart” y en 1990 cierra la década con el disco X, que incluye “Suicide blonde”, “Disappear”, “By my side” y “Bitter tears”, entre otros.

La clave de Inxs fue lograr un sonido que mezcló sabiamente la new wave con el ska y el pop y con el correr de los años se inclinó al rock de pub, con elementos funky y dance. Sus composiciones líricas evolucionaron a diferencia de otros grupos (especialmente los actuales) que empiezan bien pero caen finalmente en el consumismo barato, seducidos por las máquinas como supuesto sustituto del talento humano.

Hutchence era muy carismático en el escenario. Aunque no lo reconocía se parecía bastante a Mick Jagger en algunos aspectos. Tras su muerte (22 de noviembre de 1997), Inxs no logró recuperar la popularidad lograda durante las décadas de los ‘80 y ´90, pese a los hermanos Farris probaron a cuatro cantantes: Terence Tren D´Arby, Jon Stevens, J.D. Fortune y Ciaran Gribbin. Luego de 15 años sin Hutchence, el baterista del grupo, Jon Farris, anunció la separación definitiva del grupo, siendo teloneros del grupo norteamericano Matchbox 20.