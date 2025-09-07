Cerveza, vino o whisky: temperatura ideal para beber

La mayoría de los paraguayos gusta más de la cerveza que el vino o el whisky, especialmente por el clima caluroso de casi todo el año, sin embargo, los expertos aseguran que cada una de ellas tiene una temperatura ideal para ser consumida.

Temperatura ideal según el tipo de bebida

El whisky se disfruta mejor a temperatura ambiente (15-18°C) para resaltar sus sabores complejos.

La cerveza depende del estilo, pero se recomienda un rango de 4-12°C, siendo las más ligeras más frías que las oscuras o fuertes.

El vino varía aún más: los tintos se sirven más tibios (15-19°C) y los blancos, rosados y espumosos más fríos (8-12°C) para realzar sus aromas y acidez.

Cerveza: depende del estilo

Cervezas Lager claras (Ales claras): 4.5-7°C.

Lager oscuras, Pale Ales e IPAs: 7-10°C.

Stouts y Porters: 7-13°C.

Cervezas más complejas o fuertes: 8-12°C.

Las temperaturas más bajas realzan el carácter refrescante y la efervescencia, mientras que temperaturas más cálidas liberan más aromas y sabores maltosos y complejos.