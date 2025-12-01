Destacá tu mesa con esta original entrada navideña: corona de paté de atún

Cómo hacer una corona de paté
Lea más: Sacale provecho a la fruta de la granada: receta de tarta de granada
Corona de paté de atún
- Plato: Entrada
- Para: 8 a 10 porciones
Ingredientes
- 400 gramos de atún en agua enlatado, escurrido
- 300 gramos de queso crema a temperatura ambiente
- 120 mililitros de mayonesa
- 60 mililitros de crema ácida o crema de leche
- 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido
- 14 gramos de gelatina sin sabor en polvo
- 120 mililitros de agua (divididos en 60 mililitros fríos para hidratar la gelatina y 60 mililitros calientes para disolverla)
- 60 gramos de cebolla morada finamente picada
- 60 gramos de pepinillos agridulces finamente picados
- 30 gramos de alcaparras escurridas y picadas grueso
- 15 gramos de eneldo fresco finamente picado, más 10 gramos de eneldo fresco en ramitas para decorar
- 150 gramos de granos de granada
- 15 mililitros de aceite de oliva
- 5 gramos de sal fina
- 2 gramos de pimienta negra molida
- Opcional para decorar: 100 gramos de rebanadas finas de limón, 50 gramos de cebollita de hoja finamente picada
Elaboración paso a paso
- Engrasar ligeramente el molde con el aceite de oliva o forrarlo con película plástica adherente para facilitar el desmolde.
- Colocar 14 gramos de gelatina sin sabor en un tazón pequeño. Agregar 60 mililitros de agua fría y dejar reposar durante cinco minutos para hidratar completamente.
- Calentar 60 mililitros de agua hasta casi hervir. Incorporar el agua caliente a la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver por completo, asegurarse de que no queden grumos y reservar a temperatura ambiente.
- Colocar en la licuadora o procesador el queso crema, la mayonesa, la crema ácida, el jugo de limón, la sal y la pimienta. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
- Agregar el atún escurrido a la mezcla cremosa y procesar hasta lograr una textura de paté uniforme, dejar algunos trozos pequeños si se desea una textura más rústica.
- Verter la gelatina disuelta, ya tibia, en la licuadora; mientras mantener el equipo en funcionamiento a baja velocidad para integrar de manera uniforme.
- Transferir la mezcla a un tazón grande. Incorporar con espátula la cebolla morada, los pepinillos, las alcaparras y el eneldo picado para distribuir sin triturar.
- Verter la preparación en el molde de rosca. Alisar la superficie con espátula. Cubrir con película plástica y refrigerar durante tres horas, o hasta que cuaje y esté firme al tacto.
- Pasar una espátula fina por el borde si fuera necesario. Invertir el molde sobre una bandeja de servicio y retirar con cuidado.
- Distribuir los granos de granada sobre la corona, colocar ramitas de eneldo fresco y, si se desea, intercalar rebanadas de limón. Espolvorear un poco de cebollita de hoja para un toque de color adicional.