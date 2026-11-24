Cómo hacer jamón glaseado

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Receta realizada por Dani Sandi Ingredientes 1 jamón cocido entero de 3,5 kilogramos

1 taza de moras o frutos rojos

½ taza de mermelada de frutos rojos

2 tazas de vino tinto

1 taza de azúcar rubia

¾ taza de miel de abejas

5 cucharadas de aceto balsámico

Verduras, frutas y frutos secos para acompañar

Pimienta molida

Clavos de olor

Cerezas en almíbar para decorar Elaboración paso a paso Hacer unos cortes sesgados en la parte superior del jamón, dibujando rombos. Insertar en cada ángulo un clavo de olor. En una sartén, poner el azúcar, las moras, la mermelada, la miel, la mitad del vino, el aceto. Unificar todo a fuego bajo, revolviendo constantemente. Colocar el jamón en una fuente de horno, bañarlo con la salsa y agregar el resto del vino. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 80 minutos. Durante la cocción, abrir el horno cada 15 minutos y volver a bañar el jamón con su salsa de cocción. Agregar más vino si fuera necesario.

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