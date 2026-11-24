Cómo hacer jamón glaseado
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Jamón glaseado
Ingredientes
- 1 jamón cocido entero de 3,5 kilogramos
- 1 taza de moras o frutos rojos
- ½ taza de mermelada de frutos rojos
- 2 tazas de vino tinto
- 1 taza de azúcar rubia
- ¾ taza de miel de abejas
- 5 cucharadas de aceto balsámico
- Verduras, frutas y frutos secos para acompañar
- Pimienta molida
- Clavos de olor
- Cerezas en almíbar para decorar
Elaboración paso a paso
- Hacer unos cortes sesgados en la parte superior del jamón, dibujando rombos. Insertar en cada ángulo un clavo de olor.
- En una sartén, poner el azúcar, las moras, la mermelada, la miel, la mitad del vino, el aceto. Unificar todo a fuego bajo, revolviendo constantemente.
- Colocar el jamón en una fuente de horno, bañarlo con la salsa y agregar el resto del vino.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 80 minutos. Durante la cocción, abrir el horno cada 15 minutos y volver a bañar el jamón con su salsa de cocción. Agregar más vino si fuera necesario.
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