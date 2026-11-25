Cómo hacer lengua a la vinagreta
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Lengua a la vinagreta
- Plato: Plato principal
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 1 lengua ya cocida
- ½ taza de vinagre
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite
- ½ locote rojo picado
- ½ locote verde picado
- 2 cucharadas de perejil picado
- Orégano y pimienta a gusto
Elaboración paso a paso
- Antes de cocinar, lavar la lengua bajo el chorro de agua fría y cepillar muy bien. Luego cortar las partes feas y con grasa. Poner en una olla con abundante agua fría sin sal, a la que se le agregan algunas verduras, como zanahoria, puerro, perejil, apio, laurel, etcétera para que durante su cocción prolongada estas ayuden a saborizarla. Calcular entre 2 y 3 horas de cocción, dependiendo del tamaño. Y la mitad del tiempo si es en olla a presión.
- Una vez que la lengua está cocida y tierna, apagar el fuego y, con cuidado para no quemarse, retirar la lengua del caldo caliente. Entonces, ayudándose con un cuchillito, retirar fácilmente la membrana que la recubre, que es de textura áspera, aprovechando que el colágeno que contiene este músculo está blando por el calor de la cocción.
- Retirar también la parte central que contiene nervios y venas, que estéticamente no es agradable de presentar en el plato final. Se vuelve a colocar en el caldo caliente y se deja allí hasta que baje la temperatura del líquido. Esto es para que la carne no se oscurezca al enfriarse.
- Retirar la lengua de la olla, envolver en papel film y llevar a la heladera para que enfríe rápidamente. De esta forma, se puede mantener hasta 3 días. Después de este proceso se puede preparar de la forma que se desee.
- Luego de preparar la lengua y dejar enfriar, cortar en rebanadas bien finitas y ubicarlas en una fuente.
- Preparar la vinagreta con los ingredientes mencionados y cubrir la carne.
- Servir con rabanitos o con una ensalada verde.
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