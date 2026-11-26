Cómo hacer cáscaras de naranja abrillantadas
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Naranjas abrillantadas
Ingredientes
- 10 naranjas
- 1 y ½ litros de agua
- 200 gramos de azúcar
- Para cubrir: azúcar, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Lavar las naranjas cepillándolas. Colocarlas en un recipiente con agua y sal (1 cucharadita por cada litro de agua) y dejarlas en remojo toda la noche.
- Retirar y enjuagarlas bien. Cortarlas en cuartos y retirar la pulpa.
- Poner las cáscaras en una cacerola grande, cubrirlas con agua fría y llevar a ebullición.
- Retirar la olla del fuego y desechar el agua. Repetir todo el procedimiento dos o tres veces hasta que las cáscaras estén blandas.
- Incorporar el azúcar y llevar a ebullición durante 15 minutos a fuego suave. Retirar, tapar y dejar reposar durante 24 horas.
- Repetir el procedimiento dejando la preparación en el fuego hasta que el líquido se haya consumido.
- Sacar las cáscaras de la cacerola y dejarlas entibiar.
- Luego, pasarlas por azúcar, acomodarlas sobre la rejilla del horno y calentarlas al mínimo con la puerta del horno abierta.
- Una vez listas, envolverlas en papel aluminio y guardarlas en frascos herméticos.