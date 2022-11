La emotiva felicitación de Thalía a Marco Antonio Solís

El cinco veces ganador del Latin Grammy, Marco Antonio Solís, vivió una noche inolvidable durante la ceremonia en la cual fue nombrado Persona del Año 2022 por la Academia Latina de la Grabación. El galardón lo recibió en una gala previa a la edición número 65 de los Latin Grammy y su compatriota Thalía estuvo presente para felicitarlo.

Lea más: Marco Antonio Solís recibe el premio Persona del Año en los Latin Grammy

Hoy, Thalía compartió imágenes de la velada donde Marco Antonio Solís recibió el reconocimiento por su labor artística de más de cuatro décadas y escribió emocionada: “Que gran energía en el homenaje espectacular a mi querido amigo Marco Antonio Solís, Person of the year. Fui específicamente a buscarlo y a reírnos tanto de la misma frase que nos decimos cada vez que nos vemos desde hace más de 20 años, la cual es: ‘Y, pero eso no es importante… lo importante es…”, y con esa frase ya tenemos para reírnos mínimo una media hora”.

Lea más: Marco Antonio Solís invitó a vivir el presente, sin anticipar la Navidad

Thalía a Marco Antonio Solís: “Te merecés esto y más”

Luego, Thalía continuó: “Felicidades Marco. Te merecés esto y más por tu genio, por tu talento, por tu bondad, por tu hermandad, a celebrar amigo. ¡Te quiero!”.

Marco Antonio: “Tengo el corazón lleno de amor”

Tras recibir el homenaje como Persona del Año, Marco Antonio Solís utilizó sus redes para agradecer por tanto cariño.

“No tengo palabras... tengo el corazón lleno de amor, el alma llena de vida y la boca repleta de agradecimientos y bendiciones para todos ustedes. Ser nombrado Person of the year en el marco de los Latin Grammy es un inmenso honor para este servidor”, aseguró Marco Antonio Solís.