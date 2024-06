Nadia Ferreira, espléndida en la gala “Champion of Freedom”

Bella como pocas, enfundada en un maxivestido plateado y con el pelo recogido, Nadia Ferreira presentó al presidente Santiago Peña en Miami, donde el mandatario guaraní recibió el premio “Champion of Freedom” del Centro Adam Smith para la Libertad Económica.

“Un honor haber sido parte de la gala Champion of Freedom de la Florida International University y The Adam Smith Center for Economic Freedom presentando a nuestro presidente Santiago Peña”, escribió orgullosa Nadia Ferreira, quien fue anfitriona de a premiación que se desarrolló en el Phillip & Patricia Frost Museum of Science.

La villariqueña Nadia Ferreira compartió en sus redes sociales algunas postales de la noche de gala en Miami, Florida, donde una vez más se lució con su elegancia, desenvoltura y belleza.