Aye Alfonso en la final de Factor X: ¿Cuándo será y dónde verla?

Ayelén “Aye” Alfonso logró pasar a la final del programa de España, Factor X, tras su presentación con la canción “Se fue” de Laura Pausini. Pese a tener un fuerte cruce con el jurado, logró pasar a la final del reality español emitido por Telecinco.

“Yo respeto mucho Vane tus todas tus opiniones, opiniones muy constructivas, pero a veces yo creo que son destructivas. Yo soy una artista que estoy empezando a crecer, a conocerme, y a saber cuál estilo me queda mejor”, dijo Aye tras recibir la crítica de Vanesa Martín, quien le dijo que debería apegarse más a su propio estilo.

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión, si no es algo que te haga sentir halagada, entonces solo la voy a resumir en que coincido con Vane y que todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene con el esfuerzo que le pone y con el trabajo que le pone y estamos acá siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo, me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas”, dijo Lali Espósito, cantante argentina que forma parte del jurado.

“Capaz no era el lugar para que te presentes”

Lali Espósito continuó dirigiéndose a Aye, y le dijo que el programa es un talent show, donde los cantantes reciben las críticas del jurado, y en caso de que no le gustase eso, quizás no era el lugar para que se presente.

“Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de gente que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión, si eso te molesta capaz, no era el lugar para que te presentes y podés cantar y hacer una supercarrera igual”, dijo Lali Espósito.

A lo que Aye respondió: “Yo no sé por qué te tomaste como aludida, yo le dije a Vane. Lo que dijo, sus palabras en sí, concretas fueron que no soy una artista y que no merezco el factor X y además también dijo que está limpiando el pescado sucio, como que está sacando la parte sucia del pescado. Fue una falta de respeto para los demás participantes que estuvieron aquí también”.

Jurado trató de soberbia a Aye

La jurado Vane Martín volvió a contestar a Aye Alfonso, quien tildó de destructivas las críticas de la cantante española.

“Estás tan fuera de onda, estás tan fuera de onda y me da tanta pena, porque la realidad está en la calle, la realidad está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida”, dijo Martín.

Pese al fuerte cruce con el jurado, Aye Alfonso logró pasar a la final del programa, junto a Coral Vicenti, Patrick Bel, Jürgen, Samuel Nagati, Lucía Moreno, Teete y Another Wasted Year (AWY).

¿Cuándo y donde ver la final?

La final del programa Factor X en España será el próximo lunes 10 de junio a las 16:50 hora paraguaya (22:50 en España).

El programa se transmite a través de la aplicación Magis TV APK. Además, la plataforma móvil sirve para poder votar por Aye Alfonso.