¡Steffi Schouten será mamá!

El pasado 6 de abril, Steffi Schouten y Mariano Garcete unieron sus vidas en matrimonio luego de unos años de noviazgo. Y ayer a la tarde, la influencer, abogada y emprendedora reveló que en pocos meses más llegará el primer bebé de la pareja.

“16 semanas de ser 4. ¡El mejor “secreto” que me moría por contarles! Este bebé llegó a revolucionar nuestras vidas desde el día uno”, escribió Steffi Schoutten en su cuenta oficial de Instagram.

“Tan felices, tan llenos de amor, más completos que nunca. ¡Te esperamos mi bebé!”, expresó emocionada Steffi Schouten, quien se convertirá en mamá primeriza en octubre próximo.

“Al fin les conté. Ya no me aguantaba. 4 meses de guardar el secreto”, dijo Steffi Schouten en sus historias de Instagram, donde también destacó que aún no sabe si el baby en camino es nena o nene “porque el bebé cruza sus piernas”.