Wanda Nara y Mauro Icardi, ¡nuevamente separados!

Una vez más, Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi. Desde el escándalo del Wandagate en 2021, la mediática pareja argentina ya se separó varias veces en sus 10 años de casados, y hasta con anuncios oficiales, pero volvieron a remarla para tratar de mantener la familia unida.

Hace solo horas, tras varios rumores que corrían como reguero de pólvora por los medios de comunicación, fue la mismísima Wanda Nara la que confirmó la nueva separación de su esposo Mauro Icardi, padre de sus hijas Isabella y Francesca.

Wanda Nara utilizó la red social Instagram, donde cosecha casi 17 millones de seguidores, para emitir un comunicado sobre su separación.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy”, comenzó escribiendo Wanda Nara.

“Decidí separarme, pero no dejamos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, continuó expresando la esposa de Mauro Icardi en la red social de la camarita.

Wanda Nara: “No hay culpables ni terceros”

Además, en sus historias de Instagram Wanda Nara dejó en claro: “No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”.

¿Hasta cuándo continuará la novela Nara-Icardi? ¿Wanda y Mauro volverán a estar juntos como siempre lo hacen tras los escándalos y las separaciones? Solo el tiempo lo dirá…