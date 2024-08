¡Cardi B anunció su tercer embarazo!

La cantante Cardi B ya es madre de Kulture (6) y Wave (2), frutos de su matrimonio con el rapero Offset y hace unas horas anunció que está nuevamente embarazada.

La revelación de la dulce espera de un nuevo hijo se da en medio de un mar de dimes y diretes que dicen que Cardi B pidió el divorcio a su marido Offset.

Lea más: Cardi B, Shakira, Karol G, Rauw Alejandro... los latinos arrasan en la Met Gala

“¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder! ¡Me recordaste que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!”, comenzó expresando Cardi B junto a unas postales tomadas en una terraza neoyorkina, donde la cantante deja ver su abultada pancita con su tercer bebé a bordo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Rosalía lanza una nueva versión de "Despechá" junto a Cardi B

Cardi B: “Tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado porqué vale la pena seguir adelante”

“¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! ¡Es mucho más fácil tomar los giros, giros y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado porqué vale la pena seguir adelante!”, destacó Cardi B en la publicación en Instagram donde revela que está nuevamente embarazada.