Luana Alonso: ¿de vuelta a Estados Unidos tras polémica en los Juegos Olímpicos?

De acuerdo a sus redes sociales, Luana Alonso retornó a Estados Unidos luego de su controversial participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La nadadora compartió en sus historias de Instagram un clip en el que se aprecia un peaje con la bandera estadounidense y el GPS marcando la I-55.

Luana Alonso y su expulsión de la Villa Olímpica

Alonso, quien logró un sexto puesto en su prueba, decidió explorar París y compartir su experiencia en redes sociales, donde cuenta con más de 461 mil seguidores. Publicó fotos destacadas, como una en la Torre Eiffel, capturada por una amiga en la cima del monumento, y otra en la base, frente a los anillos olímpicos.

La polémica surgió cuando Larissa Schaerer, jefa de misión del Comité Olímpico Paraguayo, le pidió a Alonso que abandonara la Villa. Schaerer argumentó que la presencia de Alonso ya no era adecuada y que debía seguir las indicaciones.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la villa de atletas”, señaló Schaerer en un correo electrónico.

Declaraciones de Camilo Pérez

Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo desde 2017, comentó sobre el incidente en una entrevista con ABC Cardinal: “Le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación”, explicó Pérez.

El presidente del COP añadió que Alonso no habló con ningún otro miembro del comité, incluyéndolo a él: “No puedo saber sus intenciones porque no conversó con nadie de nosotros, solo con Larissa cuando se acercó a ella a decirle que ya que había mandado el email de que se retiraba y nosotros al haber aceptado no tenemos forma de tenerla ahí”.

Reacciones en el ámbito deportivo paraguayo

La situación con Luana generó diversas opiniones en el mundo deportivo de Paraguay y en las redes sociales. Mientras algunos seguidores apoyan a Alonso por disfrutar de París tras su eliminación, otros critican su falta de adherencia a las normas del comité.

El viaje de Alonso a Disneyland y otros lugares emblemáticos de Francia antes de volver al recinto olímpico amplificó la controversia sobre sus acciones durante su estancia en París.

Por el momento, Alonso hizo declaraciones al respecto, y su futuro deportivo sigue siendo incierto. Sin embargo, continúa siendo una figura influyente en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con su amplia audiencia.